TikTok videosu çekmek isteyen genç, metrelerce yüksekten yere çakılıp öldü

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde çatıdaki korkuluklardan sarkan gencin, elinden düşürdüğü cep telefonunu almak isterken dengesini kaybedip düştüğü görülüyor.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

TikTok için video çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Hatırlanacağı üzere daha önce Türkiye'de de benzer olaylar meydana gelmişti.