Tibet'te meydana gelen depremde ölü sayısı 126'ya ulaştı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 515 artçı sarsıntının yaşandığı bildirildi. Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, yaralananların sayısının ise 188'e ulaştığını kaydetti.

İHTİYAÇ MALZEMELERİ BÖLGEYE ULAŞTI

Merkezi hükümetin gönderdiği 5 bin 800 çadır, pamuklu giysi ve yorganın deprem bölgesine ulaştırıldığı kaydedildi. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın koordinasyonuyla işletmeler ve vakıflar tarafından bağışlanan gıda, soba, elektrikli battaniye, şapka ve eldiven gibi ihtiyaç malzemelerinin de bölgeye gönderildiği belirtildi.