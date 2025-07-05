Texas'ta Yoğun Yağışlar Sonucu Sel Felaketi: 24 Ölü

Texas'ta Yoğun Yağışlar Sonucu Sel Felaketi: 24 Ölü
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ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucu gerçekleşen sel felaketinde 24 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 20 çocuğun durumunun belirsiz olduğu bildirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Texas eyaletinde farklı bölgelerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta önceki gece aniden başlayan şiddetli yağışlar, Kerr County bölgesinde Guadalupe Nehri'nin taşmasına neden olarak ani sel baskınlarına yol açtı. Texas eyaletinin orta merkezinde yer alan Kerr County bölgesinde meydana gelen seller nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kerr County Şerifi Larry Leitha, "Şu anda hala tespit edemediğimiz birkaç kişi var, çalışmalarımız sürüyor. Bu, muhtemelen birkaç gün devam edecek bir süreç olacak" dedi. Leitha, bölgede sel uyarısı süresinin uzatıldığını ifade ederek, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Hill County bölgesinde kamp yaparken sele kapılan 20 çocuğun durumunun bilinmediğini bildirerek, "Bu, onların kaybolduğu anlamına gelmiyor; belki ağaçların üzerindeler ya da sadece ulaşım alanı dışındalar" ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarına 14 helikopter, 12 dron ve çeşitli acil müdahale ekiplerinden 500 kişinin katıldığı bildirilirken, eyalet yetkilileri 237 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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