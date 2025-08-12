Texas'ta Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Texas'ta Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Texas eyaletinde Austin kentindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletindeki Austin kentinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Texas polisi, 3 kişiyi öldüren saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Austin polisi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerinde güvenlik önlemleri alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu

Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.