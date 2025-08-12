Texas'ta Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Texas eyaletinde Austin kentindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin Texas eyaletindeki Austin kentinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Texas polisi, 3 kişiyi öldüren saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Austin polisi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerinde güvenlik önlemleri alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya