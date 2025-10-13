Haberler

Texas'ta Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Texas'ta Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Texas eyaletinde bir küçük uçağın park halindeki tır ve karavanların üzerine düşmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yangın çıktı ve çok sayıda itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

ABD'nin Texas eyaletinde küçük bir uçağın tır ve karavanların park halinde olduğu alana düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinin Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde küçük bir uçağın, henüz bilinmeyen bir nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki tır ve karavanların bulunduğu park alanına düştüğü bildirildi. Yerel saat ile 13.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerinde yangın çıktığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ile ilk yardım ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, uçakla birlikte bazı tırların ve bir binanın da yandığını kaydederek, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
