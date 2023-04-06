Teravih kıldıran imamın üzerine kedi atladı, sonrasında olanlar yürekleri ısıttı

Cezayir'de salı günü teravih namazını kıldırırken İmam Velid Mehsas'ın üstüne atlayan kedi sosyal medyada gündem oldu. İmamın kucağında kediyle namaza devam etmesi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından övüldü, video binlerce kez izlendi.