Teravih kıldıran imamın üzerine kedi atladı, sonrasında olanlar yürekleri ısıttı
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Cezayir'de salı günü teravih namazını kıldırırken İmam Velid Mehsas'ın üstüne atlayan kedi sosyal medyada gündem oldu. İmamın kucağında kediyle namaza devam etmesi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından övüldü, video binlerce kez izlendi.
Cezayir'in Bordj Bou Arreridj kentinde İmam Velid Mehsas, salı günü sosyal medyadan canlı yayınlanan teravih namazını kıldırırken üstüne kedi atladı. Namazı kıldırmaya devam eden İmam Mehsas'ın kucağındaki kediye müdahale etmemesi sosyal medya kullanıcıları tarafından övüldü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kedinin İmam Mehsas'ın üstüne atlama anlarını içeren video kısa sürede sosyal medyada binlerce kez izlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya