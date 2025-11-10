Haberler

Tennessee'de Tıbbi Helikopter Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda tıbbi bir helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterdeki 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
