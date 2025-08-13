Tennessee'de Sel Felaketi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen sel felaketi sırasında bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer hasar kontrolü yapacak.
ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Hamilton Bölgesi Acil Durum Yönetim Ofisi Sözcüsü Amy Maxwell, Tennessee'de etkili olan sel hakkında açıklamada bulundu. Maxwell, eyaletin Chattanooga bölgesindeki yağışlar sırasında üzerine ağaç devrilen araçtaki biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Maxwell, yetkililerin gün içinde bölgede hasar kontrolü yapacağını aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya