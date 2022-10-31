Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tek gece 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye giren model, hamile kaldığını duyurdu

Dünya Haberleri

Geçtiğimiz yıllarda tek gece 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden model Aliza Jane, bir bebek beklediğini duyurdu. Ünlü model, bebeğinin babasına ilişkin bir açıklama ise yapmadı.

Sosyal medyada geniş bir kesim tarafından tanınan modeller arasında yer alan Aliza Jane, geçtiğimiz yıllarda yaptığı itiraf nedeniyle bir anda gündeme oturmuştu. Genç kadın, tek gecede 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdiğini belirterek herkesin ağzını açık bırakmıştı.

Tek gece 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye giren model, hamile kaldığını duyurdu

ŞİMDİLERDE BEBEK BEKLİYOR

25 yaşındaki Aliza, kendisiyle ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Genç model, şu sıralar hamile olduğunu ve bir bebek dünyaya getirmeye hazırlandığını ifade etti. Aliza paylaşımına ise, "Bebeğimle tanışmak için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.

Tek gece 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye giren model, hamile kaldığını duyurdu

BEBEĞİNİN BABASI HENÜZ BİLİNMİYOR

Aliza'nın paylaşımından sonra bebeğin babasının kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Ancak ünlü model, bebeğinin babasının kim olduğuna dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Aliza bebeğinin ismine ise önümüzdeki günlerde karar verecek.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bebek Cinsellik Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

edepsiz utanmaz, Allahtan korkmaz..

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title