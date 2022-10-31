Tek gece 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye giren model, hamile kaldığını duyurdu

Geçtiğimiz yıllarda tek gece 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden model Aliza Jane, bir bebek beklediğini duyurdu. Ünlü model, bebeğinin babasına ilişkin bir açıklama ise yapmadı.

Sosyal medyada geniş bir kesim tarafından tanınan modeller arasında yer alan Aliza Jane, geçtiğimiz yıllarda yaptığı itiraf nedeniyle bir anda gündeme oturmuştu. Genç kadın, tek gecede 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdiğini belirterek herkesin ağzını açık bırakmıştı.

ŞİMDİLERDE BEBEK BEKLİYOR

25 yaşındaki Aliza, kendisiyle ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Genç model, şu sıralar hamile olduğunu ve bir bebek dünyaya getirmeye hazırlandığını ifade etti. Aliza paylaşımına ise, "Bebeğimle tanışmak için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.

BEBEĞİNİN BABASI HENÜZ BİLİNMİYOR

Aliza'nın paylaşımından sonra bebeğin babasının kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Ancak ünlü model, bebeğinin babasının kim olduğuna dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Aliza bebeğinin ismine ise önümüzdeki günlerde karar verecek.