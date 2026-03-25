TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'daki 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi' sırasında Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi temaslarımız kapsamında Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldık. Dost ve müttefik Hırvatistan Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, eğitim ve kültürel alanlarda ivme kazanan ilişkilerimizi, halklarımızın ortak faydasına olacak şekilde ilerletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
