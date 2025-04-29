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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki Hastaları Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki Hastaları Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ettik. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin önemli bir göstergesi olan bu hastane, halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştiriyor. Tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor, özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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