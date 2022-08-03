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Tayvan lideri Ing-wen: Ziyaret, dünyaya bir mesaj veriyor

Tayvan lideri Ing-wen: Ziyaret, dünyaya bir mesaj veriyor

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin ziyaretinin dünyaya mesaj verdiğini belirtti.

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Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin ziyaretinin dünyaya mesaj verdiğini belirtti.

Ing-wen, açıklamasında, "Pelosi ile tanışmak ve Tayvan'a uzun süredir devam eden desteğini tanımak bir zevk. Ziyaretiniz yalnızca ABD kongresinin ikili ilişkilere verdiği güçlü desteği yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyaya demokrasilerin ortak zorluklar karşısında bir arada durduğuna dair bir mesaj da veriyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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