Tayvan'da Ragasa Tayfunu'nun Yol Açtığı Selde 14 Kişi Hayatını Kaybetti

TAYVAN'da etkili olan Ragasa Tayfunu'nun yol açtığı selde 14 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tayvan'ın doğusundaki Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai'an Set Gölü'nün aşırı yağış nedeniyle taşması sonucu yerleşim yerlerini sel bastı. Yetkililer, selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını ve 124 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Afet kurtarma ekipleri, Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.