Tayvan, Çin'e ait 37 uçağın ve 7 geminin yaklaşması üzerine alarm durumuna geçti

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 37 uçağın ve 7 geminin Tayvan Boğazı yakınlarında tespit edildiğini duyurdu. Tayvan Silahlı Kuvvetleri, durumu izlemek ve karşılık vermek için uçakları, donanma gemilerini ve füze sistemlerini görevlendirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 06.00 sıralarında Çin'e ait 37 uçağın ve 7 geminin Tayvan Boğazı yakınlarında tespit edildiğini duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün sabah 06.00 itibariyle Tayvan çevresinde 37 Çin Halk Kurtuluş Ordusu uçağı ve 7 Çin Halk Kurtuluş Donanması gemisi tespit edilmiştir. Tayvan Silahlı Kuvvetleri durumu izledi ve bu faaliyetlere karşılık vermek üzere uçakları, donanma gemilerini ve karada konuşlu füze sistemlerini görevlendirdi" denildi.