Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

Kamboçya ile Tayland arasında ateşkese rağmen devam eden sınır çatışmalarında, 7 Aralık'tan bu yana Kamboçya'dan 18 sivilin, Tayland'dan ise 21 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

450 BİN KİŞİ YERLERİNDEN EDİLDİ

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığı iki ülke arasında süregelen sınır çatışmalarının insani boyutunu ele alan açıklama yayımladı. Açıklamada, çatışmaların yeniden alevlenmesinden bu yana sivil can kaybının 18'e, yaralı sayısının ise 78'e yükseldiği belirtilirken sınır hattı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 240 bin kadın ve 130 bin çocuk dahil 450 bin Kamboçyalının yerlerinden edildiği belirtildi.

Nation Thailand gazetesinin Tayland Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberine göre de çatışmalar sonucu 4 askerin daha hayatını kaybetmesiyle toplam 21 asker yaşamını yitirdi.

TAYLAND SAVAŞ UÇAKLARI KAMBOÇYA'YI VURDU

Öte yandan Tayland basınında yer alan haberlerde, 17 Aralık yerel saatle 22.00 sularında sınır hattındaki bazı bölgelerde sessizliğin yeniden hakim olduğu ifade edilse de Tayland savaş uçakları bugün Kamboçya'ya bomba yağdırdı.

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışmalarının devam ettiği sıralarda servis edilen görüntülerde gerilimin vahameti gözler önüne serildi. Savaş uçaklarının vurduğu bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

TAYLAND-KAMBOÇYA ANLAŞMAZLIĞI

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının Kamboçya'nın Fransız işgalinden sonra çizildiği zamana yani bir asır öncesine dayanan sınır anlaşmazlığı yaşıyor. İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında çıktı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu. Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken son çatışmalarda 39 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.