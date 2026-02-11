Tayland'da okulda silahlı saldırı: 3 yaralı
Tayland'da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırgan otomatik silahla ateş açarken, polis saldırıyı sona erdirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya