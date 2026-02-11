Haberler

Tayland'da okulda silahlı saldırı: 3 yaralı

Güncelleme:
Tayland'da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırgan otomatik silahla ateş açarken, polis saldırıyı sona erdirdi.

TAYLAND'da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tayland'daki Patongprathankiriwat Okulu'nda bir saldırganın otomatik silahla ateş açtığı belirtildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı ve polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
