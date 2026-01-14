Haberler

Tayland'da Vinç Yolcu Treninin Üzerine Düştü: En Az 22 Kişi Öldü

Tayland'ın kuzeydoğusunda bir yolcu treninin üzerine düşen inşaat vinci nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 80 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Tayland'ın kuzeydoğusunda bir yolcu treninin üzerine inşaat vinci düşmesi sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 80 kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine seyir halindeki yolcu treni Bangkok'un 230 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Nakhon Ratchasima eyaletinin Sikhio ilçesinde kazaya uğradı. Yüksek hızlı tren hattı için yürütülen köprü inşaatının altından geçen trenin üzerine vinç düştü. Kazada en az 22 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 80 kişi de yaralandı.

Tayland Ulaştırma Bakanı Phiphat Ratchakitprakarn'ın açıklamasına göre trende 195 yolcu bulunuyordu. Bakan, hayatını kaybedenlerin vincin isabet ettiği vagonlardan ikisinde bulunduğunu belirtti. Yerel polise göre kaza sonrası trende başlayan yangın söndürüldü, arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Bakan, olayla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdiğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Dünya
