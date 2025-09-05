Haberler

Tayland'da Üçüncü Başbakan Değişikliği: Anutin Charnvirakul Yeni Başbakan

Tayland'da Üçüncü Başbakan Değişikliği: Anutin Charnvirakul Yeni Başbakan
Tayland'da eski Kamboçya lideri Hun Sen ile telefon görüşmelerinin basına sızan Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın geçen hafta görevden alınmasının ardından yapılan oylamada 247'den fazla oy alan Anutin Charnvirakul yeni başbakan oldu. Başkent Bangkok'taki Tayland Parlamentosu'nda bugün yapılan oylamada, Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul, ülkenin 32'nci başbakanı ilan edildi. Böylece Tayland'da parlamento, Charnvirakul'u ülkenin yeni başbakanı seçerek son iki yılda üç kez başbakan değiştirdi.

