Haberler

Tayland'da Sel Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Tayland'da Sel Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Songkhla eyaletinde etkili olan sel nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Hükümet, afet bölgelerine yardım sağlamak için çeşitli kurumları görevlendirdi.

TAYLAND Başbakanı Anutin Charnvirakul'un Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Tayland Hükümeti Halkla İlişkiler Departmanı, Başbakan Anutin Charnvirakul'un Songkhla eyaletinde etkili olan sel nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Çeşitli kurumlar, afet bölgelerindeki insanlara yardım etmek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlamak için görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Tayland Meteoroloji Departmanı, başta Songkhla olmak üzere ülkenin güneyindeki çeşitli kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCenk Can:

NelsonFY'nin platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 338.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (Nildatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.