Tayland 8 Şubat'ta Sandığa Gidiyor

(ANKARA) - Temsilciler Meclisi'nin feshedildiği Taylan'da seçim tarihi belli oldu. Halkın, yeni Parlamento üyeleri için 8 Şubat'ta sandığa gideceği öğrenildi.

Tayland'da şubat ayında seçimler yapılacak. Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesinin ardından, çok sayıda yerel medya organının, "8 Şubat günü seçim olacağı"nı iddia ettiği ülkede resmi açıklama yapıldı. Tayland Seçim Komisyonu, ülkede 8 Şubat 2026 tarihinde genel seçimler için oy kullanılacağını açıkladı.

Basına yansıyan seçimin tarihi, Başbakan Anutin Charnvirakul'un geçen hafta Parlamentonun feshi için Kraliyet onayını almasının ardından belli oldu.

Parlamento feshinin ardından, yasalar gereği 45 ila 60 gün içinde seçime gidilmesi gereken ülkede, yerel basında yer alan haberlere göre, bir seçim komisyonu üyesi, "Kurulun şu anda tarihi görüşmek üzere toplantı halinde olduğunu" belirterek, basında çıkan haberleri doğrulamamıştı. Ancak toplantının ardından seçim komisyonu tarafından resmi tarih açıklandı.

Başbakanın, seçimler gerçekleşene kadar geçici başbakan olarak göreve devam edeceği öğrenildi.

Beklenenden erken gelen seçim kararı, Başbakan Anutin ile Parlamento'daki en büyük grup olan muhalefetteki Halk Partisi'nin arasının açılmasının akabinde yaşandı. Bangkok'un bir süredir komşu Kamboçya ile yaşadığı sınır çatışması, ülkede tepkilere neden olmuştu.

Tayland hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Anutin Charnvirakul'un, Temsilciler Meclisi'nin feshine yönelik kararname taslağını Kral Maha Vajiralongkorn'un onayına sunduğu ve kararnamenin aynı gün kral tarafından onaylandığı kaydedilmişti.