Haberler

Tayland 8 Şubat'ta Sandığa Gidiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'da Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesinin ardından, yeni Parlamento üyeleri için seçim tarihi 8 Şubat 2026 olarak açıklandı. Başbakan Anutin Charnvirakul'un geçici olarak görevine devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.

(ANKARA) - Temsilciler Meclisi'nin feshedildiği Taylan'da seçim tarihi belli oldu. Halkın, yeni Parlamento üyeleri için 8 Şubat'ta sandığa gideceği öğrenildi.

Tayland'da şubat ayında seçimler yapılacak. Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesinin ardından, çok sayıda yerel medya organının, "8 Şubat günü seçim olacağı"nı iddia ettiği ülkede resmi açıklama yapıldı. Tayland Seçim Komisyonu, ülkede 8 Şubat 2026 tarihinde genel seçimler için oy kullanılacağını açıkladı.

Basına yansıyan seçimin tarihi, Başbakan Anutin Charnvirakul'un geçen hafta Parlamentonun feshi için Kraliyet onayını almasının ardından belli oldu.

Parlamento feshinin ardından, yasalar gereği 45 ila 60 gün içinde seçime gidilmesi gereken ülkede, yerel basında yer alan haberlere göre, bir seçim komisyonu üyesi, "Kurulun şu anda tarihi görüşmek üzere toplantı halinde olduğunu" belirterek, basında çıkan haberleri doğrulamamıştı. Ancak toplantının ardından seçim komisyonu tarafından resmi tarih açıklandı.

Başbakanın, seçimler gerçekleşene kadar geçici başbakan olarak göreve devam edeceği öğrenildi.

Beklenenden erken gelen seçim kararı, Başbakan Anutin ile Parlamento'daki en büyük grup olan muhalefetteki Halk Partisi'nin arasının açılmasının akabinde yaşandı. Bangkok'un bir süredir komşu Kamboçya ile yaşadığı sınır çatışması, ülkede tepkilere neden olmuştu.

Tayland hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Anutin Charnvirakul'un, Temsilciler Meclisi'nin feshine yönelik kararname taslağını Kral Maha Vajiralongkorn'un onayına sunduğu ve kararnamenin aynı gün kral tarafından onaylandığı kaydedilmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
title