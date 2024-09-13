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Tayland'da nesli tehlike altında olan cüce su aygırı sosyal medyanın ilgi odağı oldu

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Tayland'da bulunan Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen dişi cüce su aygırı, sosyal medyada fenomen haline geldi. Hayvanat bahçesine akın eden ziyaretçi sayısı rekor seviyeye ulaştı.

TAYLAND'DA nesli tehlike altında olan iki aylık dişi cüce su aygırı sosyal medyada dünya çapında ilgi odağı oldu. Hayvanat bahçesi yetkilileri son iki ayda rekor ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirtti.

Tayland'da bulunan Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi'nde Temmuz ayında dünyaya gelen 'Moo Deng' isimli dişi su aygırı sosyal medyada fenomen oldu. Dünya çapında ilgi odağı haline gelen su aygırını görmek üzere hayvanat bahçesine akın eden ziyaretçiler son iki ayda rekor seviyeye ulaştı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Narongwit Chodchoi, bazı ziyaretçilerin ise hayvana kötü davrandığını, uyuduğu sırada nesneler fırlattıklarını ve bilinçli bir şekilde korkutmaya çalıştıklarını belirtti. Chodchoi, bu hareketlerin cezalandırılacağı konusunda uyardı. Yaptığı açıklamada, "Bu davranışlar sadece acımasız değil, aynı zamanda tehlikelidir. Bu hayvanları korumamız ve onların güvenli ve rahat bir ortamda yaşamalarını sağlamamız gerekiyor" dedi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, Pigme su aygırları, diğer adıyla cüce su aygırları, Batı Afrika'ya özgüdür ve nesli tehlike altında olarak sınıflandırılmıştır. Uzmanlar, vahşi doğada 3 binden az kaldıklarını tahmin etmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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