Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı - Haberler

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Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde sokaktaki direkte tanga bikinisiyle dans eden kadın, yoldan geçen sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı.

Florida'nın popüler eğlence merkezlerinden birinde kaydedilen video, görenleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Yoldan geçen sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde, yol kenarında iki kadın olduğu görülüyor.

DİREĞE ÇIKIP DANS ETTİ

Kadınlardan birinin ise tanga bikinisiyle direğe çıkıp, yoldan geçen sürücülere karşı dans ettiği görüldü. Bu anlara şahit olan sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

RESTORANLARDA OTURANLAR DA ŞAŞIRDI

Bu sırada çevredeki restoranlarda oturan kişiler de ne olduğunu anlayabilmek için kadınların olduğu bölgeye doğru baktı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Florida, ABD, Cinsellik, Dünya, Haberler

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