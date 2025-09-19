Haberler

Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Afganistan'da kadınlara yönelik baskıyı giderek artıran Taliban, üniversitelerinde kadın yazarların kitaplarını yasakladı. "Şeriata ve Taliban politikalarına aykırı" olduğu gerekçesiyle yasaklanan toplam 680 kitaptan 140'ının kadın yazarlara ait olduğu öğrenildi.

Taliban yönetimi Afganistan'daki üniversitelerde müfredatı yeniden şekillendirdi. Alınan kararla, kadın yazarların kaleme aldığı tüm eserler eğitim programından çıkarıldı. İnsan hakları, cinsel taciz ve benzeri konuların ders olarak okutulması da yasaklandı.

680 KİTABI YASAKLANDI

Yetkililer, "şeriata ve Taliban politikalarına aykırı" olduğu gerekçesiyle toplamda 680 kitabı yasakladı. Bu kitapların arasında yaklaşık 140 kadın yazarın eseri de bulunuyor. Yasaklananlar arasında, "Kimya Laboratuvarında Güvenlik" gibi bilimsel nitelikli kitaplar da yer aldı.

18 DERSİN OKUTULMASI DURDURULDU

Ayrıca 18 dersin okutulması durduruldu. Bu derslerden altısının doğrudan kadınlarla ilgili olduğu, "Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma", "İletişimde Kadının Rolü" ve "Kadın Sosyolojisi" gibi başlıkların da bunlar arasında olduğu belirtildi.

EBELİK KURSLARI DA KAPATILMIŞTI

Taliban, uzun süredir kadın ve kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra eğitim almasını engelliyor. 2024'ün sonunda, kadınların devam edebildiği son alanlardan biri olan ebelik kursları da kapatılmıştı.

