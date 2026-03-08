Haberler

Tahran'dan gelen görüntüler korkunç

Tahran'dan gelen görüntüler korkunç Haber Videosunu İzle
Tahran'dan gelen görüntüler korkunç
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in vurduğu İran'ın başkenti Tahran'da bu sefer siviller ateşin ortasında kaldı. Şehir merkezlerinde pek çok noktada yangın çıktı, dehşet anları kameralara yansıdı.

  • ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
  • İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, Tahran ve Elburz eyaletlerindeki petrol depolarının füze saldırısına uğradığını duyurdu.
  • İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, saldırı öncesi petrol depolarındaki stokun en aza indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını açıkladı.

ABD- İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi. Tahran'ın güney ve batı kesimlerinde şiddetli patlamalar oldu, saldırı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

TAHRAN YANIYOR

Tahran'dan gelen görüntüler vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Şehir merkezinde sivillerin yoğunlukta olduğu pek çok noktada yangın çıktığı görüldü.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD- İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurdu.

PETROL DEPOLARINDA ÖNCEDEN ÖNLEM ALINMIŞ

Öte yandan Mehr Haber Ajansı, şirket tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Tahran ve Elburz eyaletlerindeki bazı petrol depoları füze saldırısına uğramıştır. Daha önce ürün stoklarının en aza indirilmesi amacıyla gerekli önlemler alınmıştı. İki eyalette de yakıt tedariki diğer kaynaklardan kesintisiz sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca itfaiye ekiplerinin depolardaki yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İran'ın misillemesi ağır oldu! Dört bir yana füzeler düşüyor
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı

6 askerini kaybeden ABD'yi sarsacak iddia İran'dan geldi
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı

Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor