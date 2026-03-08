Tahran'dan gelen görüntüler korkunç

ABD- İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi. Tahran'ın güney ve batı kesimlerinde şiddetli patlamalar oldu, saldırı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

TAHRAN YANIYOR

Tahran'dan gelen görüntüler vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Şehir merkezinde sivillerin yoğunlukta olduğu pek çok noktada yangın çıktığı görüldü.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD- İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurdu.

PETROL DEPOLARINDA ÖNCEDEN ÖNLEM ALINMIŞ

Öte yandan Mehr Haber Ajansı, şirket tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Tahran ve Elburz eyaletlerindeki bazı petrol depoları füze saldırısına uğramıştır. Daha önce ürün stoklarının en aza indirilmesi amacıyla gerekli önlemler alınmıştı. İki eyalette de yakıt tedariki diğer kaynaklardan kesintisiz sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca itfaiye ekiplerinin depolardaki yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.