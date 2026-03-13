Tahran'daki 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşünde patlama: 1 ölü

İRAN'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşü sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da 'Dünya Kudüs Günü' nedeniyle düzenlenen yürüyüş esnasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından patlamanın ardından yürüyüşten görüntü paylaştı. Arakçi, paylaşımında, "Dünya Kudüs Günü'nü anmak için güçlü ve dirençli İran halkına eşlik etmekten gurur ve onur duyuyorum. İranlılar her zaman dimdik ayakta kalacak ve korkakça saldırılar karşısında asla geri adım atmayacaktır. Bugün Tahran bombalandığında göstericilerin verdiği tepki, saldırganlar için bir kabustur" ifadelerini kullandı.

Saldırı öncesinde İsrail ordusu, sanal medya üzerinden paylaştığı haritalarla yürüyüş güzergahında bulunan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerindeki belirli noktaların boşaltılmasını isteyerek bu noktalara saldırı düzenleneceğini duyurmuştu.

Öte yandan, patlamanın yaşandığı yürüyüşe İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı.

