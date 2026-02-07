Haberler

Tahran'daki askeri tesiste yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da bir askeri tesis büyük bir yangın çıktı. Paylaşılan görüntülerde alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görülürken, görgü tanıkları yangın öncesinde bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu iddia etti.

  • Tahran'da Kuddusi Caddesi'ndeki bir askeri tesiste bulunan 300 metrekarelik marangoz atölyesinde yangın çıktı.
  • Yangın atölyenin atık bölümünde elektrik kontağı nedeniyle meydana geldi ve olayda yaralanma yaşanmadı.
  • Görgü tanıkları yangın öncesinde bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu iddia etti.

İran'ın başkenti Tahran'da bir askeri tesis içinde bulunan marangoz atölyesinde büyük bir yangın çıktı.

İddiaya göre, Kuddusi Caddesi'ndeki askeri tesis içerisinde bulunan 300 metrekarelik marangoz atölyesinde elektrik kontağı nedeniyle yangın meydana geldi. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 19.00 sıralarında Kuddusi Caddesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yangın, atölyenin atık bölümünde meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

PATLAMA SESİ İDDİASI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görülürken, görgü tanıkları yangın öncesinde bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Dünya
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Ağır bombalarla vurdular! İsrail ordusu, binayı yerle bir etti
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu