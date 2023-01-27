Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı anı kamerada

İran'ın başkenti Tahran'da hareketli saatler yaşanıyor. Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne bir kişi kalaşnikofla saldırdı. Saldırgan Büyükelçiliğin Güvenlik Şefini vurarak öldürdü. Saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı. Olayın yankıları sürerkensaldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.