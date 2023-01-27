Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı anı kamerada
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik amirinin hayatını kaybettiği saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İran'ın başkenti Tahran'da hareketli saatler yaşanıyor. Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne bir kişi kalaşnikofla saldırdı. Saldırgan Büyükelçiliğin Güvenlik Şefini vurarak öldürdü. Saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı. Olayın yankıları sürerkensaldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.