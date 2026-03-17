Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Hindistan'da bir adam, tabancayla video çekerken yanlışlıkla kendini vurdu. Göğsünden yaralanan adam yaşamını yitirdi.
Sosyal medya platformları için içerik üretmek amacıyla kaydedilen o anlar, trajik bir kazayla son buldu.
Göğüs bölgesinden ağır yaralanan talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları kameraya yansıdı.
Kaynak: Haberler.com