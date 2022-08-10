Suudi Arabistanlı iş adamı, Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Al Qahtani, hayatını kaybetti.
Al-Salam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır'ın Kahire'de düzenlenen Arap-Afrika Konferansı'nda yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı.
SİSİ'Yİ ÖVDÜĞÜ SIRADA YERE YIĞILDI
Hayatını kaybettiği açıklanan Al Qahtani'nin, konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Al Qahtani'nin yere yığılmadan önce Sisi'yi "insanlığın dekanı ve barış adamı" olarak nitelendirdiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı / Dünya