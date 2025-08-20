Suriye ve İsrail Bakanları Paris'te Görüştü

Suriye ve İsrail Bakanları Paris'te Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris'te İsrail heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, gerilimin azaltılması ve Suriye'nin iç işlerine müdahale edilmemesi konuları ele alındı.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris'te İsrail heyetiyle bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye ile İsrail arasında resmi temas sağlandı. ABD ara buluculuğundaki görüşmede gerilimin azaltılması ve Suriye'nin iç işlerine müdahale edilmemesine yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Dermer ile Şeybani ABD himayesinde bir ay içinde ikinci kez bir araya gelmiş oldu.

Toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

Özel'in iddiası başını yaktı! Bakanlıktan Mücahit Birinci kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.