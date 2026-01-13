Haberler

Suriye Savunma Bakanlığı, tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi

Suriye Savunma Bakanlığı, tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi
Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısındaki SDG işgal bölgesini askeri alan ilan etti ve tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi gerektiğini duyurdu.

SURİYE Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısındaki SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi uyarısında bulundu.

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ettiğini duyurdu. Açıklamada, tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

