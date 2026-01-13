Suriye Savunma Bakanlığı, tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ettiğini duyurdu. Açıklamada, tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi uyarısı yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya