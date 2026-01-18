Suriye Ordusu Tabka İlçesinin Kontrolünü Sağladı

SURİYE ordusunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladığı bildirildi.

Suriye'de ordunun Meskene, Dibsi Afnan ve Deyr Hafir'den sonra Rakka iline bağlı Tabka ilçesinde de kontrol sağladığı açıklandı.