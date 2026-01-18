Haberler

Suriye Ordusu Tabka İlçesinin Kontrolünü Sağladı

Suriye Ordusu Tabka İlçesinin Kontrolünü Sağladı
Güncelleme:
Suriye ordusunun, Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladığı bildirildi. Ordunun, önceki operasyonlarla Meskene, Dibsi Afnan ve Deyr Hafir bölgelerini ele geçirmesinin ardından, son olarak Tabka’da da kontrolü sağlaması, bölgede stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
