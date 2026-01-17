Haberler

Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene'de kontrolü sağladı

Suriye ordusu, Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir ve Meskene'de tam askeri kontrolü ele geçirdi. Bölgedeki mayın temizleme çalışmaları sürerken, sivillere operasyon alanına girmemeleri uyarısı yapıldı.

SURİYE ordusunun Halep'in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene'de tam kontrolü sağladığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; Suriye ordusu, Halep'in doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir ve Meskene'de tam askeri kontrol sağladı. Ordu birliklerinin, bölgeyi güvence altına almak ve mayınlardan temizlemek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Mayınlar tamamen temizlenene kadar sivillere, operasyon bölgesine girmemeleri çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Halep'in doğu kırsalında 34 köy ve kasabada kontrol sağlandığı, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte bölgeden çıkışının güvence altına alındığı duyuruldu.

Ordu birliklerinin, YPG/SDG unsurlarını ve araçlarını hedef almadan bölgelerde ilerlemeye devam ettiği, bunun da YPG/SDG'nin Fırat'ın batısından sabah saat 07.00 itibarıyla başlattığı çekilmenin ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
