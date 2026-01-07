Haberler

Suriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedef

Güncelleme:
Suriye ordusu, terör örgütü SDG'nin Halep'teki mevzilerini meşru hedef olarak ilan etti. Sivillerin zarar görmemesi için güvenli insani geçiş koridorları açıldığı duyuruldu.

SURİYE ordusu, Halep'te terör örgütü SDG'ye ait mevzileri meşru hedef ilan etti.

Suriye basını, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığını duyurdu.

Suriye Ordu Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere çağrıda bulunarak, PKK/YPG'ye ait mevzilerden uzak durmalarını istedi. Sivillerin zarar görmemesi amacıyla bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığı bildirildi.

