Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı

Suriye'de geçici hükümet, kritik görevlere atamaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Son dikkat çeken atamalardan birisi de Halep Valiliği oldu.

HALEP VALİSİ, YÜKSEK LİSANSINI TÜRKİYE'DE YAPTI

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib, Halep Valisi olarak atandı. Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANININ DA GEÇMİŞİ TÜRKİYE'YE DAYANIYOR

Öte yandan Suriye geçici hükümeti, Asad Hasan El Şibani'yi dışişleri bakanı olarak atadı. Şibani, lisansüstü eğitimi kapsamında, 2022 yılında Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini aldı.