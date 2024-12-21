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Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı

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Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib görevine getirildi. Garib'in yüksek lisans eğitimini Türkiye'de yaptığı öğrenildi. Ülkenin yeni dışişleri bakanı da yüksek lisansını Türkiye'de yapmıştı.

Suriye'de geçici hükümet, kritik görevlere atamaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Son dikkat çeken atamalardan birisi de Halep Valiliği oldu.

HALEP VALİSİ, YÜKSEK LİSANSINI TÜRKİYE'DE YAPTI

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib, Halep Valisi olarak atandı. Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANININ DA GEÇMİŞİ TÜRKİYE'YE DAYANIYOR

Öte yandan Suriye geçici hükümeti, Asad Hasan El Şibani'yi dışişleri bakanı olarak atadı. Şibani, lisansüstü eğitimi kapsamında, 2022 yılında Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
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İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı
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Takımı aylar sonra bir ilki başardı!
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Savaşpu üzüldü bu habere.

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