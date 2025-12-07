Haberler

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama Haber Videosunu İzle
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamaları sırasında Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamalarında bomba paniği yaşandı.

EMEVİ MEYDANI YAKINLARINDA PATLAMA

Başkent Şam'daki kutlamalar sırasında Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi.

SES BOMBASI İHTİMALİ

İlk bilgilere göre, patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış

Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek mesaj
Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

Köydeki evin altını kazdılar, tarihi değiştirecek hazine çıktı
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği dev maçı yönetecek
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış

Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek mesaj
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarını yakmıştı! İddiaların odağındaki isim sessizliğini bozdu

İddiaların odağındaki isim konuştu! İşte telif davasının perde arkası
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

"Silahlarımızı bırakmaya hazırız" diyen Hamas'ın tek bir şartı var
Gençlerbirliği'nden kendi sahasında sükseli galibiyet

Hayati maçta sükseli galibiyet! Gençlerbirliği'ne nefes aldırdı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

Adliyeden kilolarca altın çalan katibin ailesi de gözaltına alındı
Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber

Yıldız isimden kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Jandarma komutanı, makam odasında korkunç şekilde can verdi
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.