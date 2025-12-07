Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamaları sırasında Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamalarında bomba paniği yaşandı.
EMEVİ MEYDANI YAKINLARINDA PATLAMA
Başkent Şam'daki kutlamalar sırasında Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi.
SES BOMBASI İHTİMALİ
İlk bilgilere göre, patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
