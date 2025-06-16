Suriye, hava sahasını kapattı

Suriye, bölgede artan çatışmalar nedeniyle sabah saat 05'e kadar hava sahasını uçuşlara kapatma kararı aldığını açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail- İran çatışmaları her geçen şiddetlenerek devam ediyor. İki ülkede de çok sayıda kişi yaralanırken, can kaybı sayısı da artıyor.

BÖLGE DİKEN ÜSTÜNDE

Çatışmalar, bölgenin tamamında tansiyonu yükseltirken; Yemen'deki İran destekli Husiler'in İsrail'e yönelik saldırılar düzenlediği de belirtiliyor. Hamas da zaman zaman İsrail'e yönelik saldırılar düzenliyor.

SURİYE'DEN HAVA SAHASI KARARI

İsrail ve İran'ın karşılıklı hava saldırıları devam ederken, Suriye aldığı yeni bir kararı duyurdu. Alınan karar göre hava sahası uçuşlara kaptıldı. Kapatma kararının saat 05'e kadar süreceği açıklandı.