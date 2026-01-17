Haberler

Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrolü sağladı. Bölgeden geçici ve güvenli şekilde tahliye edilen halk evlerine dönmeye devam ederken, örgütün sembollerini asılı oldukları yerlerden temizliyor.

  • Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrol sağladı.
  • Bölge halkı, Suriye ordusunun kontrolü sağlamasının ardından evlerine dönmeye başladı.
  • Halk, YPG/SDG'ye ait sembolleri indirip parçaladı ve Suriye bayrakları taşıyarak sevinç gösterileri yaptı.

Suriye ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG/SDG'nin işgaline giren Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrolü sağladı.

HALK EVİNE DÖNÜYOR

Deyr Hafir ve Meskene'nin yeniden Suriye ordusunun kontrolüne girmesinin ardından önceki günlerde geçici olarak tahliye edilen bölge halkı, akın akın evlerine dönmeye başladı.

PAÇAVRALAR İNDİRİLDİ

Halk, beldelerinin terör örgütünün işgalinden kurtarılmasını sevinç gösterileriyle kutlarken, terör örgütü YPG/SDG'ye ait paçavraları asılı oldukları yerlerden indirerek parçaladı.

AA muhabiri, sivillerin Suriye bayrakları taşıdığını, sevinç sloganları attığını ve dönüşleri sırasında Suriye askerlerinin güvenlik amacıyla onlara eşlik ettiğini aktardı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanının genişletildiğini ve birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediğini belirtti.

