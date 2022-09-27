Suriye Dışişleri Bakanı'ndan ülkeden kaçanlara çağrı: Geri dönün
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BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, savaş nedeniyle ülkeden kaçan mültecilere ülkelerine geri dönün çağrısında bulundu.
Son dönemde Türkiye'nin Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamaları gündemdeki yerini korurken Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Faysal Mikdad, Türkiye ile her zaman iyi ve normal ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirterek "2009-2010 arasında Türkiye ile ilişkiler mükemmeldi ve ilişkilerimizi güçlendirmek için bazen çıkarlarımıza uymayan adımlar bile attık, fedakarlık yaptık" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında yerinden edilen ve göç eden Suriyelilere seslenen Mikdad, "Ülkelerine ger dönsünler" çağrısında bulundu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz haber ajansı Reuters, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın son birkaç hafta içinde Şam'da Suriyeli mevkidaşı Ali Memluk ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesilip atılamaz" demişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.