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Suriye'de Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından Humus'u ele geçiren silahlı muhalif grupların başını çeken Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Cevlani dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Esad rejiminin artık öldüğünü ve kurumsal bir yönetim oluşturacaklarını belirten Colani "Şu anda ülkede ABD, Türkiye, Rusya ve İran'dan gelen güçlerin yanı sıra İranlı vekiller de var. Bence bu rejim düştüğünde herhangi bir yabancı gücün Suriye'de kalmasına gerek kalmayacak" dedi.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatarak Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından Humus'u ele geçiren muhaliflerin başını çeken Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Cevlani, CNN'e çok konuşulacak bir röportaj verdi.

"BEŞAR ESAD REJİMİ ÖLDÜ"

Suriye'deki Beşar Esad rejiminin öldüğünü savunan Cevlani "Hristiyanlar ve diğer dini ve etnik azınlıklar yönetimimiz altında güvenli bir şekilde yaşayacak.

"YABANCI GÜÇLERİN SURİYE'DE KALMASINA GEREK KALMAYACAK"

Kurumsal bir yönetim oluşturacağız. Şu anda ülkede ABD, Türkiye, Rusya ve İran'dan gelen güçlerin yanı sıra İranlı vekiller de var. Bence bu rejim düştüğünde sorun çözülecek ve artık herhangi bir yabancı gücün Suriye'de kalmasına gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

HTŞ'nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya'dan gelen güçler var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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