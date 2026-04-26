Suriye'de Esad için gıyabi yargılama süreci başladı

SURİYE'de devrik rejimin lideri Beşşar Esad ve üst düzey yetkililerinin gıyabi yargılama sürecinin başladığı bildirildi.

Suriye'de devrik rejimin lideri Beşşar Esad ile kardeşi Mahir Esad'ın hakkında gıyabi yargılama süreci başkent Şam'da başladı. Adalet Sarayı'ndaki Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı. Duruşmada, Beşşar Esad ve Mahir Esad'ın yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin'in isimlerinin geçtiği kaydedildi. İsmi geçen kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı