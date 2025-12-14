Suriye'de DEAŞ saldırısı: 3 ABD'li hayatını kaybetti

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ militanının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Militan, çıkan çatışmada öldürüldü" denildi.

Yaşamını yitiren askerlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten 24 saat sonra açıklanacağı bildirilen açıklamada, "Gelişmeler hakkında bilgi edinildikçe güncellemeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.