Haberler

Suriye'de DEAŞ saldırısı: 3 ABD'li hayatını kaybetti

Güncelleme:
ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının silahlı saldırısında 2 ABD askerinin ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. 3 asker ise yaralandı.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ militanının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Militan, çıkan çatışmada öldürüldü" denildi.

Yaşamını yitiren askerlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten 24 saat sonra açıklanacağı bildirilen açıklamada, "Gelişmeler hakkında bilgi edinildikçe güncellemeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

