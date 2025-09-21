Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na Katılmak Üzere Yola Çıktı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na Katılmak Üzere Yola Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yola çıktığını duyurdu. Şara, 1967'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80'inci oturumuna katılmak üzere yola çıktığı duyuruldu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci oturumuna katılmak üzere yola çıktığını açıkladı. Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mardin'de kına gecesi yapan oyuncu Sevda Erginci Yunanistan'da evlendi

Mardin'de kına, Yunanistan'da düğün! Güzel oyuncu dünyaevine girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.