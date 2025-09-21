Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na Katılmak Üzere Yola Çıktı
Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci oturumuna katılmak üzere yola çıktığını açıkladı. Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya