Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız

Suriye'nin Baş Müftüsü Usame er-Rifai, Kürt din alimlerine ortak dini ilkeler etrafında birleşme çağrısında bulundu. Mezhepçilik, milliyetçilik ve parti temelli ayrışmaların reddedilmesi gerektiğini vurgulayan Rifai, siyasi anlaşmazlıklardan uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Suriye devlet ajansı SANA'ya konuşan Rifai, Müslüman dünyasının bugün birlik ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek, Selahaddin Eyyubi'nin mirasına işaret etti.

"BİZİM SİZE HALA BİR MİNNET BORCUMUZ VAR..."

Rifai, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim size hala bir minnet borcumuz var; o da Selahaddin Eyyubi'nin mirasıdır. Selahaddin, düşmanlarının gücünü kırmadan önce Müslümanların söz birliğini sağladı. Kudüs'ü de bu sayede özgürleştirdi. Bugün hem sizin aranızda hem de tüm İslam aleminde o 'Selahaddin ruhunun' yeniden dirilmesine muhtacız.

Suriye Baş Müftüsü Usame er-Rifai

"ŞAM ALİMLERİ OLARAK KÜRT HALKININ DÜNYEVİ HUZURU İÇİN YAPILACAK HER İŞTE EMRİNİZDEYİZ"

Milletinizin size ihtiyacı var. Güçlülerin zayıfları, zenginlerin fakirleri gözettiği, her türlü ayrımcılığın dışlandığı bir dayanışma kurmalısınız. Bizler ise Şam alimleri olarak Kürt halkının maslahatı, dininin korunması ve dünyevi huzuru için yapılacak her işte emrinizdeyiz. Hiçbir particilik, ırkçılık, kavmiyetçilik ya da dışarıdan ithal edilen hiçbir fikir ve akım kardeşliğimize zarar veremeyecektir. Allah bizi kendi sevgisinde, itaatinde ve rızasında birleştirsin."

Baş Müftü Rifai'nin açıklamaları, bölgedeki dini çevrelerde birlik ve dayanışma mesajı olarak değerlendirilirken, İslam dünyasında ortak değerler etrafında kenetlenme çağrısı olarak da öne çıktı.