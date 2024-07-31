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Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmeden önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen videoda Haniye'nin dün öğlen saatlerinde Milad Kulesi yanındaki "Medeniyetler Ülkesi" temalı parkı ziyaret ettiği anlar yer alıyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

"SALDIRIYI İSRAİL GERÇEKLEŞTİRDİ"

Haniye'nin hayatını kaybetmesi kamuoyunda infiale neden olurken, Hamas yaptığı açıklamayla saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini duyurdu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmeden önce kaydedilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda Haniye'nin dün öğlen saatlerinde Milad Kulesi yanındaki "Medeniyetler Ülkesi" temalı parkı ziyaret ettiği anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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İsmail Haniye Tahran Kurban İran Orta Doğu 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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