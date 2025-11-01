Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Kontrolü Altında 62 Binden Fazla Göç

BM Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'ın batısındaki Faşir kentinin, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesinin ardından 62 binden fazla kişinin göç ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın batısında yer alan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinin, 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından ele geçirilmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Açıklamada, saha ekiplerinin verilerine göre; 26-29 Ekim arasında Faşir ve çevresindeki köylerden 62 bin 263 kişinin yer değiştirdiği, yalnızca 29 Ekim'de de 26 binden fazla kişinin göç ettiği bildirildi.