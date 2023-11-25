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Sri Lanka'da şiddetli yağışlar ve sel felaketi

Sri Lanka'nın Batı eyaletinde devam eden şiddetli yağış, sel ve sert rüzgar, kıyı bölgeler başta olmak üzere Gampaha'nın trafiğini ve altyapısını olumsuz etkiliyor. Afet Yönetim Merkezi Cuma günü yayımladığı bir raporda, Güneydoğu Asya ülkesinde 1.400'den fazla aileye mensup 5.000'den fazla kişinin hava koşullarına bağlı afetlerden etkilenmeye devam ettiğini belirtti.