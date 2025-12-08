Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 627'ye yükseldi
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı afetlere ilişkin son verileri açıkladı. Afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 627'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, kayıp 190 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
