Şov olsun diye elini aslanın ağzına koydu! Saniyeler sonra bakıcının uğradığı saldırı yüzünden herkes geri kaçtı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Jamaika Hayvanat Bahçesi'ndeki bir bakıcı, şov amacıyla elini aslanın dişleri arasına koydu. Bu sırada hırlayan aslan bir anda bakıcının parmağını kaptı. Talihsiz bakıcı parmağını çekmeye çalışırken, o anlara şahit olanlar büyük korku yaşadı.
Jamaika'daki Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler, feci bir olaya tanıklık etti. Aslan bakıcısı her zaman olduğu gibi gösteri yapmak amacıyla elini aslanın ağzına soktu.
BU SIRADA KAMERALAR KAYITTAYDI
Her şey normal giderken bir anda hırlamaya başlayan aslan, bakıcını elini kaptı. Bakıcı ne yapsa da elini aslanın ağzından kurtaramadı. Elini kurtardığında ise iş işten geçmişti.
ZİYARETÇİLER GERİ KAÇTI
Travma geçirmiş bir tanık yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Şaka olduğunu düşündüm. Gösteri yapmak onların işi olduğu için ciddiyetini anlayamadım. Yere düştüğünde herkes durumun ciddi olduğunu anladı. Herkes paniklemeye başladı. Tüm derisi ve parmağının ilk eklemi gitmişti. Kaçtım, çünkü kan görmekten hoşlanmıyorum."