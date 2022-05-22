Şov olsun diye elini aslanın ağzına koydu! Saniyeler sonra bakıcının uğradığı saldırı yüzünden herkes geri kaçtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şov olsun diye elini aslanın ağzına koydu! Saniyeler sonra bakıcının uğradığı saldırı yüzünden herkes geri kaçtı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:

Jamaika Hayvanat Bahçesi'ndeki bir bakıcı, şov amacıyla elini aslanın dişleri arasına koydu. Bu sırada hırlayan aslan bir anda bakıcının parmağını kaptı. Talihsiz bakıcı parmağını çekmeye çalışırken, o anlara şahit olanlar büyük korku yaşadı.

Jamaika'daki Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler, feci bir olaya tanıklık etti. Aslan bakıcısı her zaman olduğu gibi gösteri yapmak amacıyla elini aslanın ağzına soktu.

BU SIRADA KAMERALAR KAYITTAYDI

Her şey normal giderken bir anda hırlamaya başlayan aslan, bakıcını elini kaptı. Bakıcı ne yapsa da elini aslanın ağzından kurtaramadı. Elini kurtardığında ise iş işten geçmişti.

ZİYARETÇİLER GERİ KAÇTI

Travma geçirmiş bir tanık yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Şaka olduğunu düşündüm. Gösteri yapmak onların işi olduğu için ciddiyetini anlayamadım. Yere düştüğünde herkes durumun ciddi olduğunu anladı. Herkes paniklemeye başladı. Tüm derisi ve parmağının ilk eklemi gitmişti. Kaçtım, çünkü kan görmekten hoşlanmıyorum."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hayvanat Bahçesi, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hek Tor:

Gerzekliğin parayla pulla olmadığının ispatıdır bu...

Cevap Yaz 2 19 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title