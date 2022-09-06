Sosyal medyada paylaşmak için havalı bir video çekmeye çalışan gence tren çarptı

Hindistan'da bir genç, sosyal medyada paylaşmak üzere havalı bir video çekmeye çalışan genç, umursamaz bir şekilde rayların yanında yürürken arkadan gelen tren çarptı. Feci kaza sonrası yere yığılan gencin hayati tehlikesini atlattığı ancak vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.