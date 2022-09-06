Sosyal medyada paylaşmak için havalı bir video çekmeye çalışan gence tren çarptı
Dünya Haberleri
Hindistan'da bir genç, sosyal medyada paylaşmak üzere havalı bir video çekmeye çalışan genç, umursamaz bir şekilde rayların yanında yürürken arkadan gelen tren çarptı. Feci kaza sonrası yere yığılan gencin hayati tehlikesini atlattığı ancak vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.
Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında gerçekleşen olayda Ch Akshay Raj ismindeki mühendislik öğrencisi, arkasından tren geçerken Intagram'da paylaşmak için havalı bir şekilde video çektirmek istedi.
ARKADAN GELEN TREN ÇARPTI
Gencin bu girişimi feci bir kazayla noktalandı. Arkadaşı videoya çekerken rayların hemen yanında umursamaz bir şekilde yürüyen gence arkadan gelen tren çarptı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Treninin omzuna çarptığı genç, oracıkta yere yığılırken kameraya çeken arkadaşı ise hemen yardıma koştu. Gencin hayati tehlikeyi atlattığı fakat vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yaralanmalar olduğu belirtildi.