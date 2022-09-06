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Sosyal medyada paylaşmak için havalı bir video çekmeye çalışan gence tren çarptı

Dünya Haberleri

Hindistan'da bir genç, sosyal medyada paylaşmak üzere havalı bir video çekmeye çalışan genç, umursamaz bir şekilde rayların yanında yürürken arkadan gelen tren çarptı. Feci kaza sonrası yere yığılan gencin hayati tehlikesini atlattığı ancak vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında gerçekleşen olayda Ch Akshay Raj ismindeki mühendislik öğrencisi, arkasından tren geçerken Intagram'da paylaşmak için havalı bir şekilde video çektirmek istedi.

ARKADAN GELEN TREN ÇARPTI

Gencin bu girişimi feci bir kazayla noktalandı. Arkadaşı videoya çekerken rayların hemen yanında umursamaz bir şekilde yürüyen gence arkadan gelen tren çarptı.

Sosyal medyada paylaşmak için hava bir video çekmeye çalışan gence tren çarptı

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Treninin omzuna çarptığı genç, oracıkta yere yığılırken kameraya çeken arkadaşı ise hemen yardıma koştu. Gencin hayati tehlikeyi atlattığı fakat vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yaralanmalar olduğu belirtildi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

3. Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

HALİS ER:

Chp de denemeli

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